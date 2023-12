Lavoro: Cgil, incontro deludente e senza risposte adeguate contro dramma povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un incontro deludente, che è stato convocato, su richiesta delle tre Confederazioni, dopo sette mesi dall’approvazione del decreto Lavoro con il quale è stata superata una misura di contrasto alla povertà a carattere universale, quale il Reddito di cittadinanza". Lo affermano le segretarie confederale della Cgil Daniela Barbaresi e Maria Grazia Gabrielli al termine del confronto che si è svolto quest’oggi tra i sindacati e la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle misure per l'inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Per le due dirigenti sindacali: "Non c’è stato nessun confronto reale e non abbiamo ricevuto alcuna risposta sull’efficacia ad oggi del Supporto per la formazione e il lavoro, attivo dal primo settembre 2023. La ministra, infatti, - sottolineano Barbaresi e Gabrielli - si è limitata a darci il numero complessivo, già noto, delle domande presentate, ma non di quelle accolte e quindi di quanti beneficiari stiano già effettivamente ricevendo il sostegno economico. Nessuna indicazione, inoltre, sulla quantità e la qualità dei percorsi di formazione attivati, nonostante le differenze territoriali già riscontrate". (segue) (Rin)