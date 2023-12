Lavoro: Cgil, incontro deludente e senza risposte adeguate contro dramma povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - domandano Barbaresi e Gabrielli - come verrà concretamente garantita la presa in carico dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di povertà, se non si prevedono investimenti nei servizi pubblici? Anche gli ultimi dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio rilevano una carenza preoccupante di assistenti sociali, soprattutto in alcune realtà territoriali del Paese in cui difficilmente vengono garantiti i Lep. Occorre rafforzare gli organici dei servizi sociali e dei centri per l’impiego, solo così si può affrontare il fenomeno complesso della povertà che richiede risposte molteplici. Resta forte la nostra preoccupazione su come il governo sta gestendo il dramma della povertà. Un dramma - aggiungono le due segretarie confederali - che non può essere certamente risolto cancellando una misura di welfare universale, come il Rdc, e introducendo l’Adi, una misura categoriale con cui si decide di dividere chi sostenere nella difficoltà e chi no, non in base alla situazione economica, ma in base allo stato di famiglia e dalla quale restano escluse troppe persone e nuclei familiari. La serietà del problema non ha bisogno di slogan, ma di risultati concreti, per questo - concludono Barbaresi e Gabrielli - continueremo a monitorare e incalzare il governo su questi provvedimenti". (Rin)