- Un accordo per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza al momento non è imminente. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Continuiamo a lavorare ogni giorno per raggiungere questo obiettivo”, ha detto. (Was)