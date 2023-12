Gaza: 93 feriti palestinesi arrivano in Tunisia per ricevere cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato questo pomeriggio all'aeroporto Tunisi-Cartagine un aereo proveniente dall'Egitto con a bordo 93 feriti palestinesi, tra cui Imen Khedher, tunisina ferita in un bombardamento nella Striscia di Gaza. Il ministro della Sanità, Ali Mrabet, il direttore del gabinetto presidenziale, Mustafa Ferjani, il segretario di Stato per gli Affari esteri, Mounir Ben Rjiba, e l'ambasciatore palestinese in Tunisia, Hayel el Fahoum, hanno accolto i feriti al loro arrivo all'aeroporto. Medici e paramedici, nonché membri della Mezzaluna rossa e della protezione civile erano presenti all'aeroporto per accogliere i feriti. I 93 palestinesi saranno trasportati in diversi ospedali tunisini per ricevere le cure necessarie. (Tut)