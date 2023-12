Tav: Salvini, inaugurato cantiere tunnel di Chiomonte, una vittoria dei sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vittoria dei sì. Giorno storico oggi in Val di Susa, dove abbiamo inaugurato il cantiere del tunnel di Chiomonte della Tav tra Torino e Lione", scrive su X il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Dopo anni di pazienza, si parte con i lavori di un corridoio strategico che nel 2032 farà crescere commercio e sviluppo in Italia e in Europa. Tav Torino-Lione, Tunnel di base del Brennero, Metro C di Roma e Ponte sullo Stretto: se tutti faranno la loro parte, il 2032 potrà essere l’anno che unirà il Paese nel nome delle Grandi opere, della sostenibilità e del futuro. Avanti tutta", conclude. (Rin)