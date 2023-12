Rifiuti: Angelucci (Pd), bene nuove inaugurazioni e aperture straordinarie centri raccolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "prosegue senza sosta l'azione di Ama per rendere più facile e più vicina ai cittadini la raccolta dei rifiuti, a iniziare da quelli ingombranti. Con l'apertura di Casale Cerroncino sono 13 i centri di raccolta dislocati sul territorio cittadino". Lo afferma in una nota il consigliere del Pd di Roma, Mariano Angelucci. "Si tratta di strutture attrezzate, messe quotidianamente a disposizione dei romani per disfarsi agevolmente e gratuitamente di rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e tutti quei materiali che non devono essere gettati nei cassonetti stradali. Questi siti, assieme agli altri canali gratuiti messi a disposizione dall'azienda, rappresentano uno strumento fondamentale per contrastare i fenomeni di abbandono e scarico abusivo su suolo pubblico. Un lavoro importante - prosegue - che il nuovo management di Ama sta conducendo per potenziare la raccolta dei rifiuti e che, a partire dal sindaco Gualtieri, questa amministrazione sta sostenendo, con il contributo dell'assessora Alfonsi e di tutta la maggioranza in consiglio comunale". (segue) (Com)