Rifiuti: Angelucci (Pd), bene nuove inaugurazioni e aperture straordinarie centri raccolta (2)

- "Altro passo in avanti - aggiunge Angelucci - è l'apertura straordinaria per la prima volta dei Centri di raccolta anche nelle giornate del 25 dicembre e primo gennaio, mentre fino al 31 gennaio 2024 verrà incrementato il servizio di ritiro a domicilio Ricicla casa e lavoro per conferire gratuitamente prenotando il ritiro, al piano stradale, di oggetti, arredi e altri materiali fino a 4 metri cubi di ingombro e fino a febbraio per utenze domestiche e cantine. Belle e importanti novità di un servizio che migliora per rendere la nostra città più pulita e più accogliente", conclude. (Com)