Ucraina: Casa Bianca, senza nuovi fondi i prossimi aiuti saranno gli ultimi

- L’amministrazione Biden è in grado di inviare solo un altro pacchetto di aiuti militari all’Ucraina prima della fine dell’anno, se il Congresso non approverà i finanziamenti aggiuntivi chiesti dalla Casa Bianca. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “I mezzi che abbiamo a disposizione sono questi: per ora non possiamo fare di più”, ha detto. (Was)