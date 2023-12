Sanità: Nanni (CC), solidarietà a personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Dario Nanni, e la consigliera della lista Civica Calenda del Municipio II, Marinella Inguscio, esprimono "solidarietà al personale medico del Servizio sanitario nazionale che quotidianamente con dedizione e sacrificio lavora negli ospedali del Paese prendendosi cura della salute di tanti cittadini e il cui impegno purtroppo non è riconosciuto adeguatamente dalle istituzioni. Colpire con la manovra finanziaria così gravemente il comparto della sanità - aggiungono - rischia di compromettere la capacità di risposta e di cura dell'intero sistema sanitario, mettendo a dura prova tutti i professionisti che vi lavorano, molti dei quali preferiscono lasciare il nostro Paese per andare a lavorare all'estero dove sono pagati meglio e dove le condizioni di lavoro sono più dignitose. Ricordo che il personale medico italiano - sottolineano -, seppur uno dei meno retribuiti di tutta Europa, ha risposto con grande impegno e senso di sacrificio all'emergenza Covid, durante la quale ha lavorato senza sosta, spesso a costo della stessa vita, per salvarne tante altre. E' quindi un dovere delle istituzioni investire, riconoscerne il merito e ricompensare dignitosamente questo settore fondamentale per la sopravvivenza della società". (segue) (Com)