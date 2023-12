Concorrenza: Cappelletti (M5s), su mercato tutelato e balneari governo pavido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "ha come filo conduttore della propria azione la pavidità. E' infatti pavido quando c'è da dare una mano a chi è in difficoltà, così come lo è quando c'è da andare a toccare chi è in una condizione di privilegio rispetto allo Stato. Con il mercato tutelato, Meloni, Fitto e Fratin hanno scelto di buttare giù dal burrone oltre cinque milioni di famiglie, che senza una campagna d'informazione fatta come si deve, si accingono a passare al mercato libero con l'ansia - che in alcuni casi diventa certezza - di venire 'stangati' nel corso del 2024 sulle utenze di luce e gas. Dall'altra, nel disegno di legge Concorrenza si è deciso di non decidere sul tema delle concessioni dei balneari, dopo gli avvisi perentori arrivati dall'Ue, dalla Consulta e dal Consiglio di Stato. Praticamente Meloni, Salvini e Tajani preferiscono prendersi una bella procedura d'infrazione dall'Ue, con conseguenti sanzioni da pagare rigorosamente con i soldi dei cittadini, pur di non aprire una nuova stagione di gare pubbliche nel comparto dei balneari". Lo afferma, in una nota, il deputato del Movimento cinque stelle, Enrico Cappelletti. "E' chiaro, poi, che quando ci parlano di 'coperta corta', se il tutto non fosse di una tristezza assurda, uno penserebbe a una goliardata - prosegue il parlamentare -. Anche ieri, con gli occhi spiratati, Meloni ha sparato la sua sfilza inascoltabile di balle, a partire da quelle sul superbonus. Una misura che ha prodotto un risparmio energetico pari a quello medio annuo di 3,2 milioni di famiglie, come ci ha detto Enea. Meloni però si è ben guardata dal dire agli italiani agli italiani che si troveranno sotto l'albero di Natale la 'tassa Meloni' sulle bollette, con lo stop alla maggior tutela a un mese dalla deadline. Perché in fondo alla premier, e la storia del reddito di cittadinanza lo insegna, di chi ha meno non importa nulla". (Com)