Serbia: Commissione elettorale Belgrado, lista del Partito progressista in testa con 39,34 per cento

- La Commissione elettorale cittadina di Belgrado (Gik) dopo aver esaminato il 92,54 per cento dei seggi elettorali ha affermato che la lista elettorale "Aleksandar Vucic-Belgrado non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista serbo (Sns), ha ottenuto il 39,34 per cento dei voti, ovvero 49 seggi, mentre la lista della coalizione di centrosinistra "Serbia contro la violenza" ha ottenuto il 34,27 per cento voti, con 42 seggi. Hanno superato la soglia di sbarramento anche la lista "Nada" con il 6,01 per cento delle preferenze e 7 seggi, la coalizione a guida del Partito socialista (Sps) con il 4,8 per cento e 6 mandati, tanti quanti la lista "Noi-La voce del popolo-Branimir Nestorovic" con il 5,37 per cento dei voti. (Seb)