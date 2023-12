Veneto: assessore Sviluppo economico, Regione continuerà a investire in settore aerospaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico oggi a Sarcedo, in provincia di Vicenza, ha preso parte presso l'officina stellare a un evento organizzato per celebrare la 'Giornata nazionale dello spazio'. L'appuntamento è stato organizzato dalla Rete innovativa regionale Air e dalla Regione del Veneto, nell'ambito del percorso di promozione e internazionalizzazione di Rir. "Questa rete - ha dichiarato Marcato - rientra perfettamente nella nostra strategia di specializzazione intelligente, che declina il piano di sviluppo in materia di ricerca e sviluppo della Regione del Veneto. Mi fa piacere essere qui presente per festeggiare la giornata dedicata allo spazio, insieme alla nostra Rir Air, a dimostrazione della bontà di scegliere di costruire questa rete che è di altissimo profilo. Al di là delle imprese che ne fanno parte, ricordo i quattro dipartimenti universitari, il centro di ricerca Colombo: ci sono tutte le nostre eccellenze nel campo dell'aerospazio. La Regione Veneto intende continuare ad investire in questo settore perché nei prossimi decenni scriverà pagine importanti della storia, e noi, Regione, vogliamo esserci sempre". (segue) (Rev)