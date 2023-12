Veneto: assessore Sviluppo economico, Regione continuerà a investire in settore aerospaziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi piace ricordare - ha sottolineato Marcato - che se siamo qui ora è perché qualche anno fa venne in ufficio da me un signore per bene e con entusiasmo contagioso mi raccontò di questa realtà dell'aerospazio veneto e della capacità di fare ricerca e innovazione delle nostre imprese e della necessità di costruire una rete innovativa regionale che parlasse di questo. Fu talmente coinvolgente che quando uscì dal mio ufficio dissi ai miei dirigenti regionali che era necessario costituire subito questa rete innovativa d'impresa regionale. Al di là della capacità e dell'entusiasmo del professor Debei, mi colpì perché mi dimostrò di aver raccolto l'esigenza di un territorio. Stiamo parlando di un miliardo e mezzo di fatturato, 360 imprese coinvolte. Siamo la terza regione nel campo dell'aerospazio in Italia, abbiamo una serie di eccellenze, tra le quali quella di cui ci troviamo ospiti, grazie alle quali siamo in grado di competere con i più grandi Paesi al mondo. D'altronde se oggi il Veneto vanta record economici dal Pil al tasso di occupazione e se, insieme a Lombardia ed Emilia Romagna, siamo Regione traino d'Italia e d'Europa, lo dobbiamo alla capacità di fare ricerca e innovazione delle nostre imprese. Per cui per noi è un dovere e un piacere essere presenti e continueremo ad esserci anche nei prossimi anni", ha concluso Marcato. (Rev)