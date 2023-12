Ungheria-Turchia: firmati 16 accordi commerciali, scambi potrebbero toccare i 6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume commerciale degli scambi tra Turchia e Ungheria si è avvicinato ai 4 miliardi di dollari "e siamo determinati a raggiungere i 6 miliardi". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a seguito della firma della dichiarazione congiunta con l'Ungheria sul partenariato strategico rafforzato, avvenuta oggi a Budapest. "Nei primi 11 mesi di quest'anno, il nostro volume di scambi ha superato quello dell'anno scorso e si è avvicinato ai 4 miliardi di dollari. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo comune di 6 miliardi di dollari. Oltre all’attuale commissione economica congiunta, abbiamo istituito il comitato congiunto per l’economia e il commercio. Accelereremo il nostro commercio e gli investimenti organizzando il suo primo incontro in Turchia nei prossimi mesi", ha detto Erdogan. Il presidente turco ha evidenziato come nella giornata di oggi sia stato concordato il rafforzamento ulteriore "dei nostri legami nell’industria della difesa e nei settori dell’energia, dove abbiamo già una fruttuosa collaborazione". "Nell'incontro presieduto da Orban abbiamo esaminato tutti gli aspetti delle nostre relazioni bilaterali. Abbiamo discusso i passi aggiuntivi che intraprenderemo. I vari accordi che abbiamo firmato contribuiranno a rafforzare le basi contrattuali delle nostre relazioni". Durante l'incontro sono stati firmati complessivamente 16 accordi tra i due Paesi. A sua volta, il premier ungherese Viktor Orban ha dichiarato di sostenere la Turchia per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti.(Vap)