Trasporti: treni gratis per militari, al via convenzione con Regione Lazio

- La Regione Lazio e Trenitalia, società capofila del Polo passeggeri del gruppo Fs, hanno firmato la convenzione che prevede la libera circolazione dei militari, per motivi di servizio, a bordo dei treni regionali del Lazio. Oggi, presso la sala Aniene della Regione, alla presenza dell'assessore alla Mobilità e Trasporti del Lazio, Fabrizio Ghera, del comandante dell'area territoriale Massimo Panizzi e del direttore della direzione regionale Lazio di Trenitalia, Fausto Del Rosso, si è dato seguito alla convenzione che stabilisce le modalità per regolare l'accesso gratuito del personale appartenente all'esercito italiano, marina militare e aeronautica militare sui treni del contratto di servizio del Lazio ed entro i confini della regione Lazio. Per ottenere le gratuità a bordo dei treni regionali, i militari della Difesa dovranno rispettare i seguenti requisiti: essere in viaggio per motivi di servizio comprovati da apposita attestazione rilasciata dall'ente di appartenenza, indossare l'uniforme d'ordinanza, esibire la tessera di servizio/carta multiservizi della difesa. (segue) (Rer)