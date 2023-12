Trasporti: treni gratis per militari, al via convenzione con Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo ha il duplice obiettivo di dare un segnale agli appartenenti alle forze armate italiane con un contributo che la Giunta Rocca dà a questa categoria importante insieme a Trenitalia sui treni del Lazio", ha detto l'assessore Ghera. "Ovviamente questo - ha aggiunto - è un piccolo segnale a queste persone che in tante occasioni vengono elogiate per gli interventi sulla sicurezza e soccorso alle popolazioni nell'ambito delle missioni internazionali. Per noi è un contributo voluto e difeso dalla Regione Lazio. Inoltre, la loro presenza in divisa dà anche un segnale anche a livello di sicurezza. Avere persone appartenenti Forze armate che usufruiscono in divisa dei treni regionali dà un contributo visibile di sicurezza che può essere da deterrente a situazioni problematiche che speriamo non si verifichino mai", ha concluso Ghera. "Avere una persona in divisa a bordo treno è un plus", ha spiegato Del Rosso. "Questo accordo - ha aggiunto - raccoglie la disponibilità della Regione e la nostra disponibilità a questa iniziativa. Questo non può fare altro che contribuire ad aumentare il senso di sicurezza a bordo treno da parte dei passeggeri del Lazio. È un valore che mettiamo a bordo treno", ha concluso Del Rosso. "Il treno è un mezzo sempre più utilizzato, noi siamo fieri di poter contribuire alla sicurezza dei cittadini, un bene primario oggi sentito particolarmente", ha concluso il comandante dell'area territoriale, Massimo Panizzi. (Rer)