Milano: dalla Lega 8794 emendamenti in Consiglio, focus su mobilità e sicurezza

- Mobilità, sicurezza e movida: questi alcuni dei principali temi attorno ai quali ruotano gli 8794 emendamenti presentati dalla Lega (su un totale complessivo di 9470 di tutta l'aula) presentati alla proposta di delibera del Bilancio Previsionale e del Documento unico di Programmazione 2024-2026. Sono stati presentati oggi durante la conferenza stampa dai consiglieri Piscina, Sardone, Racca e Piscina ha esordito affermando che "si sta facendo ostruzionismo, ma è l'unica arma che abbiamo per farci ascoltare dalla maggioranza". Ha proseguito illustrando la loro richiesta di evitare "la sosta a pagamento per i residenti, anche per coloro che vivono dentro la città di Milano". Ancora sul tema mobilità, "vogliamo chiedere che gli Euro 3 benzina e gli Euro 6 Diesel possano continuare a entrare in Area C e che i cittadini possano entrarci di sabato e domenica". Per quanto riguarda la movida da parte della Lega la richiesta divieto di vendita d'asporto di alcolici dopo le 22". L'attenzione è stata poi spostata sul tema sicurezza e Piscina ha ribadito la necessità di una maggiore assunzione di vigili dato che "sono stati assunti poco più di 200-250, ma dal 2018 a oggi ce ne sono 400 in meno, quindi per averne cinquecento in più, come l'amministrazione vorrebbe, dovrebbero essercene 900, ne mancano 750". Verri ha riportato, invece, la domanda del gruppo di una maggiore concentrazione "su autisti e sul Tpl, chiediamo a questa amministrazione di investire più risorse su Atm per garanzie di aumenti salariali, oltre che mettere a disposizione spazi MM per supportare il Welfare di Atm". La consigliera Sardone ha insistito sul tema delle multe, criticando il fatto che "il 7 per cento delle entrate del Comune derivi proprio dalle multe e che sia la fonte di sopravvivenza del bilancio". Ancora, la Lega è contraria all'installazione "a gennaio di due nuovi autovelox e altre telecamere agli incroci". Infine, Piscina, parlando con i giornalisti ha detto che "se il sindaco vuole approvare quello che è il bilancio prima della pausa invernale, quindi entro il 23 di dicembre, deve sedersi al tavolo altrimenti difficilmente riuscirà a farlo". (Com)