Lavoro: Cisl Fp Lazio, dipendenti Bambino Gesù da 5 anni senza rinnovo

Nel Lazio i lavoratori del sevizio sanitario "aspettano un contratto da cinque anni e l'amministrazione continua a sfuggire il confronto sui giusti salari". Lo afferma in una nota la Cisl Fp del Lazio. "Abbiamo chiesto di essere ricevuti a margine del presidio di oggi, ma la direzione del Bambino Gesù ha preferito trincerarsi dietro un colpevole silenzio. Noi non arretriamo, la voce dei lavoratori risuonerà sempre più forte. Non accettiamo di svendere il lavoro degli infermieri, Oss, tecnici, professionisti, personale amministrativo e di assistenza che ogni giorno offrono servizi d'eccellenza ai bambini di tutto il mondo. Abbiamo ottenuto i giusti arretrati - prosegue il sindacato -. Ci siamo opposti con successo alla svalutazione della maternità e della malattia dal computo di quanto dovuto ai lavoratori. Ora pretendiamo che anche sugli aumenti contrattuali siano riconosciute al personale le giuste retribuzioni, agganciando il contratto dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù (Opbg) a quello della sanità pubblica".