Lavoro: Cisl Fp Lazio, dipendenti Bambino Gesù da 5 anni senza rinnovo (2)

"L'azienda continua a proporre tabellari stipendiali inferiori sia al Ccnl Sanità pubblica 2019-21 - sottolinea la Cisl Fp -, sia addirittura al Ccnl sanità privata 2016-18. E se altre sigle credono di poter firmare per le retribuzioni più basse dell'intero sistema ospedaliero, noi non ci stiamo. I lavoratori sono stanchi delle mistificazioni interessate. Sono dipendenti e professionisti che svolgono servizio pubblico in strutture che fanno parte del sistema sanitario nazionale. Inoltre, in base alla legge 187/95 l'Opbg è equiparato ad una struttura pubblica e per questo riceve dal Mef, all'inizio di ogni anno, il 90 per cento dei contributi per le prestazioni dell'anno precedente, oltre quelli garantiti dalla Regione Lazio, al pari di tutte le altre strutture sanitarie accreditate con il Ssr. A fronte di questo non ci sono scuse per non riconoscere al personale gli stessi tabellari stipendiali del contratto di Sanità pubblica".