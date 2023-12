Ungheria-Turchia: siglata dichiarazione congiunta per elevare relazioni a partenariato strategico rafforzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Ungheria e Turchia sono passate dal livello del “partenariato strategico” a quello di “partenariato strategico rafforzato” con la dichiarazione congiunta firmata oggi a Budapest dal premier Viktor Orban e dal presidente Recep Tayyip Erdogan. I funzionari dei due Paesi hanno firmato anche accordi di cooperazione nei settori dell'industria della difesa e dell'energia nucleare. Erdogan ha iniziato la sua visita a Budapest con un incontro con la presidente ungherese Katalin Novak al Palazzo Sandor Insieme a Orban ha poi presieduto il sesto incontro del Consiglio di cooperazione strategica ad alto livello Turchia-Ungheria. L'incontro è considerato di importanza simbolica poiché coincide con il centenario del trattato di amicizia tra Turchia e Ungheria. Dopo gli incontri, Erdogan e Orban hanno firmato la Dichiarazione politica congiunta. Secondo il presidente turco, con questo documento il rapporto di partenariato strategico Turchia-Ungheria è stato elevato al livello di partenariato strategico rafforzato. "Questo documento è un'indicazione della nostra visione per il nostro futuro", ha commentato Erdogan. Orban ha a sua volta affermato che l'Ungheria è stata "uno dei maggiori perdenti del secolo scorso" e che vuole "vincere in questo" secolo. "Ecco perché cerchiamo alleati per poter vincere insieme", ha spiegato. (Vap)