Fs: Ferraris, presenza internazionale consolidata, Europa riferimento per alta velocità e logistica

- Sul fronte della proiezione internazionale, "Fs ha una presenza consolidata. Siamo in Germania, in Francia e Spagna, e in Olanda con gli autobus a idrogeno". Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato di Fs, oggi a margine della presentazione della partnership tra gruppo Fs italiane e Fondazione Milano Cortina 2026. "Il gruppo è dinamico e vede nell'Europa il proprio mercato di riferimento, sia per l'alta velocità che per la logistica, con la necessità di essere connessi alle nostre principali partnership: penso al polo della logistica e all'accordo che abbiamo siglato recentemente con Msc, perché i porti sono punti di sbocco e di ingresso delle merci nel nostro Paese e noi dobbiamo interagire con loro per poter offrire un'offerta integrata". (Rin)