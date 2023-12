Sardegna: Sassari, consiglio comunale approva bilancio di previsione 2024-26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Sassari ha dato il via libera al Bilancio di Previsione 2024-26. È il secondo anno di seguito che la votazione avviene entro il 31 dicembre, dando così ai settori la possibilità di utilizzare immediatamente tutte le risorse stanziate. Con riguardo alle entrate tributarie, si prevede una crescita di ulteriori 1,5 milioni nel 2024. Tutto ciò grazie alla lotta all’evasione fiscale. Tra il 2022 e il 2023 si è riusciti a incrementare la platea dei contribuenti con 6.500 nuovi utenti negli ultimi 2 anni, in precedenza evasori totali. Tali maggiori accertamenti rispetto alle previsioni si ripercuoteranno nella determinazione dell’avanzo di amministrazione al momento di definizione del rendiconto 2023 ed è questo uno dei motivi che hanno portato all’azzeramento del disavanzo l’anno scorso. Il 2018 si era chiuso con un disavanzo di -24,794.271: negli ultimi 4 anni è stato recuperato tutto. In conseguenza dell’incremento delle entrate sono cresciute anche le previsioni delle uscite. Considerati i trasferimenti destinati a opere e servizi vincolati e primari, fino a quando si era in disavanzo rimanevano poche risorse da destinare per la manutenzione di verde, strade e marciapiedi, oggi invece potrà essere utilizzata una parte dell’avanzo. (segue) (Rsc)