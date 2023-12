Sardegna: Sassari, consiglio comunale approva bilancio di previsione 2024-26 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre nel bilancio di previsione si è data primaria importanza a far fronte a servizi fondamentali quali asili (10,1 milioni contro 9,4 bilancio precedente), mense e trasporto scolastico (8,6 milioni contro 7,2 del bilancio precedente), anziani (Casa Serena - 5.1 milioni contro 5 del bilancio precedente) ai quali si sono aggiunti interventi essenziali nell’ambito dei servizi sociali (totale politiche sociali e famiglia 50.4 milioni contro 47,5 bilancio precedente). In particolare per i servizi all’infanzia, minori ed asili nido su un valore complessivo di 10 milioni di Euro oltre l’80 per cento è gestito con fondi comunali liberi pari ad Euro 8,3 milioni. Altra particolarità del bilancio 2024-2026 riguarda le risorse dedicate alle Borgate e ai Consorzi delle strade vicinali. Fino al 2021 era previsto un fondo di 50 mila Euro. Dal 2022 l’istituto del bilancio partecipativo è stato convertito nella previsione di una quota di risorse per interventi afferenti la viabilità, lavori pubblici, ambiente e manifestazioni culturali mediante previsione/integrazione dei corrispondenti capitoli, anche con l’apposizione di vincolo, in modo che l’importo destinato ad interventi sul territorio della Municipalità della Nurra ammonti complessivamente a 158.000,00 euro. Per i Consorzi strade vicinali sono stati previsti in bilancio circa 240mila euro (nel 2023 si è riusciti a finanziare 390 mila Euro). (Rsc)