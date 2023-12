Diplomazia: sicurezza e Piano Mattei al centro della conferenza annuale degli ambasciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova frontiera della sicurezza e il Piano Mattei sono stati i temi al centro della prima giornata di lavori della conferenza annuale degli ambasciatori, tenuta oggi alla Farnesina. Ad aprire la sessione inaugurale è stato il viceministro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha affermato: "La politica estera deve essere strumento per la crescita dell'Italia", sottolineando che gli ambasciatori e i consoli d'Italia sono punti di riferimento per i cittadini all'estero che sanno che, grazie a loro, "potranno sempre e comunque essere assistiti". L'Italia torna a essere "protagonista positiva" sul palcoscenico internazionale, facendo parte dell'Unione europea, essendo al centro del G7 e del G20, ha aggiunto Tajani. A proposito dei conflitti in corso nel mondo, il ministro ha detto che il governo italiano "si è sempre schierato per una pace giusta sia in Israele che in Ucraina", spiegando che una pace giusta significa "l'indipendenza dell'Ucraina, e due popoli due stati" per quanto riguarda la questione israelo-palestinese. Per quanto riguarda il Piano Mattei, Tajani ha affermato che esso "punta allo sviluppo del continente africano", aggiungendo: “Abbiamo siglato un memorandum con la Tunisia e stiamo lavorando anche molto con la Libia”. (segue) (Res)