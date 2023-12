Diplomazia: sicurezza e Piano Mattei al centro della conferenza annuale degli ambasciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'apertura dei lavori della conferenza, ha dichiarato che gli ambasciatori d'Italia devono operare "con la responsabilità di manifestare in modo concreto la vocazione del nostro Paese ad agire per una comunità internazionale in pace, stabile e prospera". Mattarella ha inoltre commentato le politiche di allargamento dell'Unione europea. "L'allargamento e l'approfondimento dei meccanismi di integrazione economica e politica nell'Ue sono due aspetti strettamente connessi", ha detto il capo dello Stato. "A vent’anni dalla Dichiarazione di Salonicco, è fondamentale procedere all’integrazione dei Balcani occidentali, a partire da quei Paesi che hanno da tempo avviato un percorso di riforme per entrare a far parte della famiglia europea", ha dichiarato Mattarella, aggiungendo: "La recente decisione del Consiglio europeo di aprire i negoziati per l’adesione con l’Ucraina e la Moldova, di concedere lo status di candidato alla Georgia, fanno stato dell’avanzamento dei nostri partner orientali nel percorso di avvicinamento all’Unione". (segue) (Res)