Diplomazia: sicurezza e Piano Mattei al centro della conferenza annuale degli ambasciatori (3)

- Infine, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha detto in un videomessaggio: "Gli Stati Uniti lavoreranno con l'Italia al G7 per accrescere la sicurezza a livello internazionale", sottolineando l'importanza di accelerare gli sforzi per costruire catene del valore globali più sicure e resilienti, ad esempio nel settore dei semiconduttori. "La diplomazia è il primo strumento per raggiungere questi obiettivi, e la nostra risorsa più grande siete voi diplomatici", ha affermato il segretario. "Continueremo a lavorare per affrontare il conflitto in Medio Oriente, dove l'Italia è stata leader nell'affermare il diritto di Israele a garantire che un attacco come quello del 7 ottobre non si ripeta mai più, nel fornire aiuti umanitari salvavita ai civili palestinesi di Gaza e nel sostenere i passi necessari per una pace duratura e sostenibile", ha detto Blinken, aggiungendo: "Stiamo contribuendo a costruire un Indo-Pacifico più libero, aperto, sicuro e prospero e a promuovere la pace e la sicurezza in Nord Africa". (Res)