Assegno inclusione: Pavanelli (M5s), tagliati tre miliardi di euro l'anno per i più fragili

- Con l'assegno di inclusione "il governo Meloni trasforma l'Italia nel primo Paese europeo privo di una misura universale di contrasto alla povertà. Lo fa tagliando 3 miliardi di euro all'anno al sostegno ai cittadini più fragili". Lo afferma la deputata del Movimento cinque stelle, Emma Pavanelli. "Una follia in un momento in cui l'inflazione da carrello della spesa resta vicina al 6 per cento e le bollette aumentano - prosegue la parlamentare -. In questi anni, contro il reddito di cittadinanza il centrodestra, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni, ha portato avanti una narrazione piena di menzogne. Le truffe? Appena l'1,6 per cento del totale dei fondi erogati; i divanisti? Circa 725 mila beneficiari 'occupabili' hanno firmato almeno un contratto di lavoro; gli stagionali introvabili? Da quando c'è il reddito sono quasi raddoppiati e nel 2022 hanno superato quota un milione. Non sanno di cosa parlano. Secondo Alleanza contro la povertà, con l'Adi si rischia un milione di nuovi poveri in più. Siamo molto preoccupati". (Rin)