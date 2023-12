© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rinnovo dei vertici Inps e Inail "il governo ci sta lavorando e avrete a breve delle notizie". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, intervenendo in occasione della conferenza stampa sull’Assegno di inclusione. "Non sono nelle condizioni di potervi dire quando esattamente, perché non sono io a fare l’ordine del giorno del Consiglio dei ministri", ha poi aggiunto. (Rin)