Germania: ministro Economia Habeck, i partiti di destra si nutrono di paure

- I partiti di destra “si nutrono di paure: paura dell'immigrazione, del cambiamento, della perdita”. Gli “sviluppi positivi” dell'età moderna producono “purtroppo anche perdite”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. In questo modo, l'esponente dei Verdi ha spiegato l'avanzata nei sondaggi di Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag. Secondo Habeck, tale sviluppo deriva da diversi fattori. Per esempio, la guerra iniziata dal presidente russo Vladimir Putin contro l'Ucraina “sta costando prosperità” alla Germania. Inoltre, “le certezze sono andate in frantumi” e “viviamo in un tempo di sconvolgimenti che scatenano paure”. Di questi timori, ha quindi sottolineato Habeck, “si nutrono i partiti di destra” come Afd. I nazionalconservatori sono classificati come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)