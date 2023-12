Legge Bilancio: Decaro (Anci), alleggerito il taglio ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) esprime soddisfazione per l'emendamento alla legge di Bilancio, presentato dal governo e approvato nella giornata di ieri 17 dicembre, che permetterà ai Comuni di redistribuire parte delle risorse straordinarie Covid assegnate nel biennio 2020-2022. Si tratta di circa 280 milioni di euro, derivati dalla verifica finale delle certificazioni Covid 19, che saranno assegnati a tutti gli enti locali in quattro anni e che contribuiranno a mitigare gli effetti delle misure previste tra il 2024 e il 2028 dalla stessa legge di Bilancio". E' quanto dichiara il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, che aggiunge: "La situazione rimane molto critica per i tagli che, dopo sette anni, sono tornati a colpire i Comuni, ma almeno oggi abbiamo ricevuto un segnale di attenzione. Con l'approvazione di questa norma, si evita che tornino allo Stato somme che potranno così concorrere al sostegno degli equilibri correnti di tutti gli enti locali. Gli effetti delle misure a carico dei Comuni vengono così attenuati per circa il 20 per cento nel biennio 2024-25 e di circa il 30 per cento nel biennio successivo: non è tutto quello che avevamo chiesto - conclude Decaro - ma è un passo nella giusta direzione". (Rin)