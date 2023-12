Lavoro: Cisl Fp Roma, firmata preintesa su contratto integrativo per 1.275 dipendenti Città metropolitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico il contratto firmato oggi, ora sottoposto al vaglio contabile prima della firma definitiva, incrementa il fondo destinato a finanziare l'aumento di produttività del personale, aumenta le indennità di specifiche responsabilità e di funzioni, migliora le indennità di condizioni di lavoro e getta le basi per l'innovazione organizzativa nei processi di lavoro e nell'interazione con i cittadini e le imprese. Via libera definitivo, inoltre, come chiesto espressamente dalla Cisl, al pagamento dell'anticipo contrattuale sull'Ivc, che da oggi i lavoratori si vedranno accreditare in unica soluzione insieme alla tredicesima per far fronte ai picchi inflattivi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. "E' un ottimo accordo ma non ci fermiamo qui", conclude Cosentino. "Proseguiremo senza sosta nella nostra battaglia per dare ai lavoratori della Città Metropolitana tutte le risposte che meritano. A partire dal rinnovo del Ccnl, ma anche da assunzioni, salari, sviluppo professionale, formazione, tutele e diritti". (Com)