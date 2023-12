Fvg: Bordin, nuovi enti di area vasta non siano riproposizione Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi enti di area vasta che la giunta regionale intende reintrodurre in Friuli Venezia Giulia non siano una mera riproposizione delle vecchie Province, ma enti nuovi con compiti di programmazione. È l’auspicio manifestato oggi a Udine dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, in occasione della presentazione del volume speciale per celebrare i sessant’anni dello Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia. Sulla futura reintroduzione delle Province, Bordin ha detto che "i tempi non sono affatto certi, ma c'è la possibilità che nel 2024 cominci il percorso istituzionale, con l'obiettivo di arrivare alle elezioni per le nuove Province nel 2025”. Il presidente dell’assemblea legislativa auspica “non una mera riproposizione di ciò che era la Provincia, ma la creazione di veri enti di area vasta con nuove deleghe da parte della Regione, che potrebbe così concentrarsi sui compiti di programmazione”. Secondo Bordin, il nuovo ente potrebbe venire in soccorso “anche ai Comuni che oggi faticano a trovare personale e sono in difficoltà: il modello attuale non può andare avanti a lungo”, ha concluso. (Frt)