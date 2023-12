Tav: Zangrillo, giornata storica per la Torino-Lione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di oggi è una giornata storica per la Torino-Lione. L’avvio dei lavori per la Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa, segna l’avvio della fase di costruzione anche sul versante italiano, mettendo fine a decenni di discussioni. Finalmente si scava per dotare l’Italia di una infrastruttura fondamentale per il futuro, simbolo tangibile di un futuro più accessibile ed europeo in grado di assicurare lo sviluppo del Paese". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, coordinatore di Forza Italia in Piemonte. "Ci troviamo senza dubbio di fronte a un perfetto modello di come le infrastrutture possano trasformare positivamente le regioni, creando nuove opportunità economiche e lavorative - sottolinea -. I benefici che deriveranno da quest’opera, come l'incremento dell'occupazione e il rafforzamento dei collegamenti commerciali, contribuiranno in modo sostanziale alla crescita dell’Italia intera, a cominciare dal Piemonte e dalle altre regioni del Nord Ovest alle prese con la necessità di nuovi collegamenti, come hanno dimostrato le difficoltà delle ultime settimane a causa dei lavori al Monte Bianco e della frana sul versante francese del Frejus". "L'impegno congiunto di Italia, Francia e Unione europea in questo progetto testimonia inoltre la nostra capacità di lavorare insieme per raggiungere obiettivi ambiziosi - conclude Zangrillo -. La Tav non è solo una infrastruttura; è un progetto che rafforza i legami tra i Paesi, promuovendo la cooperazione e la solidarietà europea. Guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo, consapevoli che attraverso progetti come la Tav stiamo costruendo un domani migliore per i nostri giovani". (Com)