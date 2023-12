Casa: Meleo-Diaco (M5s), grave mancato ascolto parti sociali su bando alloggi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto avvenuto nelle ultime ore "sul versante case popolari è a dir poco sconcertante. Annullando il bando per l'assegnazione delle case popolari nel 2024, la giunta Gualtieri si è resa protagonista di una decisione unilaterale e gravemente lesiva nei confronti di tutti quei cittadini che vantano un diritto - quello all'abitazione - sacrosanto e inviolabile". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini del M5s Linda Meleo e Daniele Diaco. "Non solo. La decisione in oggetto sarebbe stata presa bypassando ogni confronto democratico e costruttivo con le parti sociali interessate che, sul tema, si sono spese moltissimo negli ultimi anni nell'esclusivo interesse dei romani. Attendiamo che l'assessore Zevi smentisca questa vicenda e che il Campidoglio non perseveri oltremodo in una condotta del tutto irrispettosa e lesiva dei diritti dei soggetti più fragili", concludono. (Com)