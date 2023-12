Imprese: Confcommercio, convenzione Agenti Fnaarc con brumbrum per acquisto auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti Fnaarc (la Federazione degli agenti e rappresentanti commercio aderente a Confcommercio) e brumbrum hanno attivato una nuova convenzione che permette ai soci Agenti Fnaarc in tutta Italia di acquistare auto usate e garantite da brumbrum a condizioni molto vantaggiose. Da novembre 2022 brumbrum è parte del Gruppo Aramis, con Stellantis come azionista di maggioranza e leader in Europa con oltre 90 mila auto usate vendute online ogni anno. brumbrum offre un'ampia gamma di auto usate certificate (visionabili sul sito brumbrum.it) che si trovano nella Factory di Reggio Emilia, centro di eccellenza di circa 50 mila mq in cui tecnici specializzati effettuano oltre 300 controlli su meccanica, carrozzeria, elettronica, sistemi di sicurezza e interni di ciascun veicolo. La convenzione di Agenti Fnaarc con brumbrum dà agli agenti e rappresentanti di commercio associati, molto attenti all'usato garantito nel mercato automobilistico, un'opportunità in più anche in considerazione del forte aumento dei prezzi delle auto nuove e dell'inadeguatezza, per la categoria, del tetto di deducibilità fiscale (Agenti Fnaarc ha, in questo senso lanciato un appello al Governo e sta conducendo la campagna #piùdeducibilità). (segue) (Com)