Imprese: Confcommercio, convenzione Agenti Fnaarc con brumbrum per acquisto auto (2)

- La convenzione, valida per tutti gli associati Agenti Fnaarc e parenti di primo grado, prevede uno sconto di 250 euro sulle auto già in promozione e fino a 750 euro su tutte le altre auto in vetrina. Reso gratuito entro 14 giorni e mille km, consegna gratuita in oltre 35 città convenzionate, garanzia e soccorso stradale di un anno inclusi nel prezzo. Con brumbrum possibilità, inoltre, di finanziamenti a tasso agevolato e di estendere la garanzia e il soccorso stradale fino a tre anni, con uno sconto di 150 euro sul costo del servizio pubblicato sul sito. "Tendenzialmente gli agenti preferiscono le auto di proprietà. Ma con l'incertezza sul futuro dell'automotive con le scelte di transizione difficili da compiere fra diesel, benzina ed elettrico, non è possibile stabilire un valore affidabile residuo dell'auto. Molti agenti di commercio optano perciò per un contenimento immediato dei costi in fase di acquisto - spiega Alberto Petranzan, Presidente di Agenti Fnaarc - L'usato certificato e garantito brumbrum, che seleziona con rigidi parametri le auto ed effettua controlli di ultima generazione sui veicoli, rappresenta in quest'ottica un'interessante opzione per la nostra categoria. Ci auguriamo che questa convenzione costituisca anche un incentivo per i giovani che vogliono intraprendere il lavoro di agente di commercio e per i quali l'acquisto dell'auto rappresenta, spesso, un grande impegno". (Com)