Speciale infrastrutture: Gualtieri, ferrovia Roma-Pescara collega Italia con Albania, va fatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La ferrovia Roma-Pescara "è importantissima, è un corridoio europeo che dall'Italia va all'Albania, è un collegamento strategico che va realizzato". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite della diretta web per i 145 anni del quotidiano "Il Messaggero". "Anche noi stiamo facendo lo switch della fonte di finanziamento tra due tranvie, c'è troppo rischio che l'opera (Tva, ndr) non si possa concludere per il Giubileo - ha aggiunto -. Ma un conto è uno switch mentre altro sono i tagli. Il problema è che non si devono fare tagli agli investimenti". (Rer)