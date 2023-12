Speciale infrastrutture: Salvini, non ho progetti su Fs, se arriveranno proposte le valuterò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho nessun progetto sul tavolo, se mi arriverà qualche proposta la leggerò". Lo ha detto il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine de "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e Lombardia", a Mind, Milano Innovation District di Rho. "Sicuramente non accetterei nessuna svendita per coprire parti di debito. Se ci fosse da parte di qualche privato la voglia di investire potrei ascoltare, se mi arriverà una proposta la leggerò", ha aggiunto Salvini. (Rem)