Speciale infrastrutture: Regno Unito, "Financial Times", National Grid chiude rapporti con azienda cinese a causa di minacce informatiche

- L'operatore della rete energetica britannica National Grid ha deciso di rimuovere l'azienda cinese Nari Technology dalla sua lista dei fornitori. Lo riferiscono delle fonti del quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui National Grid, inoltre, rimuoverà tutte le componenti cinesi dalle sue strutture a causa di potenziali minacce di sicurezza informatica. "National Grid ha iniziato a rimuovere dalla rete di trasmissione elettrica del Regno Unito i componenti forniti da un'azienda statale cinese per motivi di sicurezza informatica", scrive il quotidiano che cita due fonti vicine al dossier. Inoltre, secondo il giornale, la collaborazione con la controllata locale della società cinese Nari Technology è stata interrotta. National Grid ha rifiutato di fornire un commento sui rapporti con la società cinese, adducendo motivazioni legate al segreto commerciale, ma ha fatto sapere che "prende molto sul serio la sicurezza delle sue infrastrutture". Un'altra fonte del "Financial Times" ha riferito che le preoccupazioni dell'azienda riguardano alcuni componenti che aiutano a controllare e bilanciare la rete elettrica del Regno Unito e minimizzare il rischio di blackout. (Rel)