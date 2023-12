Speciale infrastrutture: inaugurato nuovo sistema tecnologico per gestione traffico ferroviario in stazione di Perugia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivazione del nuovo sistema tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria nella stazione di Perugia Ponte San Giovanni, "uno degli snodi strategici per i collegamenti dell’Umbria, segna un ulteriore importante traguardo per il potenziamento della linea Foligno - Perugia - Terontola e dell’intera rete ferroviaria regionale, atteso da molti anni". Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, che questa mattina ha compiuto un sopralluogo alla stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni dove, con un imponente intervento che ha visto impegnati circa 140 tecnici, la notte scorsa, è stato attivato da Rete ferroviaria italiana - società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo Fs – l’Apparato centrale computerizzato (Acc): un sistema tecnologicamente avanzato nel settore della circolazione ferroviaria che migliora l’operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle criticità, incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni. "Tappa dopo tappa, stiamo completando tutti i tasselli del programma sfidante che ci siamo posti fin dall’inizio della legislatura, quella di dotare l’Umbria delle indispensabili infrastrutture per avvicinarla ai centri nevralgici del Paese e porre fine al suo storico isolamento", ha aggiunto Melasecche. (Com)