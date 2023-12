Speciale infrastrutture: assessore Agroalimentare Fvg, due bandi per infrastrutture ecologiche e imboschimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati approvati dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, i bandi per accedere agli interventi di gestione attiva di infrastrutture ecologiche, dal valore di 500 mila euro, e al sostegno per il mantenimento della forestazione e l’imboschimento, pari a 400 mila euro. Gli interventi prevedono una serie di impegni assunti dai beneficiari per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. Possono beneficiare del primo bando gli agricoltori singoli o associati, gli enti pubblici gestori di aziende agricole e altri gestori del territorio. Sono invece beneficiari del secondo bando i possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni. (Frt)