Speciale infrastrutture: Sace e Banco BPM al fianco di Nigro & C. Costruzioni per la realizzazione del Viola Park

Sace è intervenuta a garanzia di un Bond del valore di 3,6 milioni di euro emesso da Banco BPM a favore di Nigro & C. Costruzioni S.r.l per la realizzazione del Viola Park, il nuovo impianto sportivo della ACF Fiorentina. L'intervento Sace rientra nell'ambito dell'operatività di rilievo strategico sotto il profilo dell'attivazione dei processi produttivi ed occupazionali. Il Viola Park, che si estende su una superficie di circa 25 ettari, è uno dei centri sportivi più grandi in Italia, ospita tutti gli uffici della ACF Fiorentina, i campi di allenamento della prima squadra maschile e femminile e quelli delle squadre giovanili. Inoltre, con la sola esclusione della prima squadra maschile, il centro rappresenta anche la sede degli incontri ufficiali casalinghi di tutte le squadre viola. Nigro & C. Costruzioni S.r.l, impresa toscana con sede a Prato, è attiva dal 2000 nei settori dell'edilizia civile, industriale e commerciale, con particolare attenzione alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, opere di urbanizzazione primarie e secondarie, strade, reti idriche e fognarie.