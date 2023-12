Trasporti: Fontana e Terzi, nuovo volo giornaliero tra lombardia e Umbria, a partire da marzo il collegamento stabile con Perugia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il collegamento aereo giornaliero tra Lombardia e Umbria si aprono nuove opportunità per le nostre regioni, dal punto di vista economico e turistico. Si tratta di una connessione strutturale che faciliterà gli scambi commerciali tra le imprese lombarde e umbre, e potrà determinare un incremento del turismo verso Bergamo e le mete lombarde in generale. Il legame con l'Umbria si rafforza sempre più". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in videocollegamento alla presentazione del nuovo volo giornaliero sulla rotta Perugia-Bergamo-Perugia che sarà attivo a partire dal 25 marzo 2024. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e il presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "Il nuovo volo - ha evidenziato Terzi - potrà generare occasioni di crescita per Lombardia e Umbria e conferma la vitalità dell'aeroporto di Orio al Serio, strategico motore di sviluppo per l'economia lombarda. Il nuovo servizio è un passo avanti anche per la promozione del turismo dei nostri territori: Orio in questo senso continua ad assolvere il ruolo di porta d'accesso fondamentale per Bergamo e tutta la Lombardia". (Com)