Venezia: da Giunta 1,5 milioni di euro per interventi al Cimitero di San Michele

- La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato interventi per 1,5 milioni di euro al Cimitero di San Michele. "Continua il nostro impegno per dare decoro, sicurezza e piena agibilità ai cimiteri della Città di Venezia - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - .In particolare, con questa delibera e con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro andiamo a salvaguardare un luogo che ha un valore monumentale e sacro ma è dove riposano i nostri cari. Nel 2015 qui era stato fatto un altro importante intervento per un importo di 7 milioni. Prendersi cura dei nostri cimiteri, che sono otto nella città storica e otto in terraferma, è un atto non solo doveroso ma un gesto di civiltà al quale questa Amministrazione ha sempre dato seguito". (Rev)