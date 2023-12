Trasporti: assessore Lazio, treni gratis per militari è contributo a categoria e segnale sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra la Regione Lazio, lo Stato Maggiore della Difesa e Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del gruppo Fs, che prevede la libera circolazione dei militari, per motivi di servizio, a bordo dei treni regionali del Lazio, è "un contributo alle forze armate e un segnale di sicurezza a bordo dei treni". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, nel corso della firma la convenzione operativa per l'accesso gratuito dei militari appartenenti alle forze armate a bordo dei treni regionali, nella sede della giunta regionale del Lazio, a Roma. "Questo accordo - ha spiegato l'assessore - ha il duplice obiettivo di dare un segnale agli appartenenti alle forze armate italiane con un contributo che la giunta Rocca dà a questa categoria importante, insieme a Trenitalia, sui treni del Lazio. Ovviamente questo è un piccolo segnale a queste persone che in tante occasioni vengono elogiate per gli interventi sulla sicurezza e soccorso alle popolazioni nell'ambito delle missioni internazionali. Per noi è un contributo voluto e difeso dalla Regione Lazio. Inoltre, la loro presenza in divisa dà anche un segnale a livello di sicurezza. Avere persone appartenenti forze armate che usufruiscono in divisa dei treni regionali dà un contributo visibile di sicurezza che può essere un deterrente a situazioni problematiche che speriamo non si verifichino mai", ha concluso Ghera. (Rer)