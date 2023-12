Viabilità: chiusa per alcune ore l'entrata degli svincoli di Uboldo e Origgio su A9 Lainate-Como-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, mercoledì 20 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 10:00 alle 12:00, sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Origgio; dalle 12:00 alle 14:00, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Uboldo. (Com)