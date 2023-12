Imprese: Benigni (Elt Group), in linea con obiettivi piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è stato il primo vero anno post-Covid in cui tutto si è rimesso in moto con una velocità inattesa e con una densità di impegni e novità che l’ha reso un anno impegnativo per la società, che continua a seguire il proprio piano strategico: stiamo raggiungendo gli obiettivi previsti. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato e direttore generale di Elt Group, Domitilla Benigni, in occasione della conferenza stampa di fine anno della società. “Nel 2023 abbiamo aperto nuove sedi: l’internazionalizzazione e l’ampliamento del mercato del gruppo è già in atto. Per il lato mercato e il lato ordini, il trend positivo degli ultimi anni continua a essere in crescita. Anche Cy4gate si sta espandendo in mercati e prodotti”, ha aggiunto. (Rin)