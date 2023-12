Serbia: osservatori Odihr, vantaggio sistematico in campagna elettorale per Sns, presenza Vucic "dominante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il partito Progressista serbo al potere ha avuto un vantaggio sistematico e il coinvolgimento del presidente della Serbia nella campagna elettorale è stato dominante. Sono le conclusioni della tornata elettorale di ieri in Serbia, presentate dai rappresentanti della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio Osce per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr), riprese dall'emittente radiotelevisiva "N1". I rappresentanti della missione internazionale hanno sottolineato che la campagna politica è stata caratterizzata "da una dura retorica e da un uso improprio dei fondi pubblici", aggiungendo che i controlli sui media "sono stati inefficaci". Un'altra cosa che ha destato preoccupazione, secondo la missione Odihr, è stato il ruolo del presidente serbo, "che non era un candidato ma ha partecipato alla campagna, il che ha dato un vantaggio a una lista". "Ciò mette seriamente a repentaglio le condizioni eque di una competizione elettorale, poiché il presidente dovrebbe essere una figura neutrale che esprime l'unità nazionale", hanno sostenuto gli osservatori Odihr, i quali hanno riferito di aver assistito a gravi irregolarità come "voti di gruppo e violazione della segretezza del voto". Alla domanda se le irregolarità siano sufficienti a invalidare i risultati del voto, il capo dell'Odihr Albert Jonsson ha affermato che gli osservatori "non sono in grado di parlare degli effetti".