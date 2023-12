Speciale energia: Nucera, fatturato 2022-2023 aumentato del 70 per cento a 652,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'idrogeno Nucera, parte del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp, ha registrato nell'esercizio 2022-2023 un aumento del fatturato del 70 per cento su base annua a 652,8 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tale incremento è dovuto agli sviluppi positivi nelle attività con l'idrogeno. Ciò ha portato a un balzo dell'utile prima di interessi e imposte da 8,8 a 23,8 milioni di euro. Allo stesso tempo, i guadagni sono cresciuti da sei a 22,5 milioni di euro. (Geb)