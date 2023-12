Speciale energia: Netcomm e FederModa Milano insieme per la digitalizzazione del settore fashion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla collaborazione tra le due realtà, i soci aderenti potranno beneficiare di numerosi servizi per lo sviluppo di competenze digitali, avranno accesso a dati e ricerche riguardanti il panorama digitale nel settore della moda, potranno ricevere supporto strategico nella definizione e nell'implementazione delle strategie di digital transformation e infine potranno accedere a un portfolio di servizi digitali attraverso partner qualificati. Per gli associati di FederModa Milano è previsto uno sconto del 30per cento sulla quota del primo anno di iscrizione a Netcomm, grazie alla quale avranno a disposizione tutti i servizi del consorzio e l'opportunità di accedere gratuitamente alla nuova piattaforma Netcomm Academy, che offre oltre 200 contenuti formativi tra video, eventi, webinar e gruppi di lavoro per implementare le proprie competenze nell'ambito del digital retail e della transizione digitale. Gli iscritti a Netcomm, altrettanto, godranno di uno sconto del 30 per cento sulla quota del primo anno di iscrizione a FederModa Milano e riceveranno, fra gli altri, servizi di assistenza e consulenza in materia legale e legislativa (etichettatura, saldi e promozioni, codice del consumo), energia ed efficientamento energetico, bandi di finanziamento, sindacale, welfare e formazione dei collaboratori, sconti, convenzioni esclusive e la possibilità, unica, di networking derivante dall'appartenenza al sistema Confcommercio Milano. (Com)